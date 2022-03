Ucraina, soldati russi in fuga da Chernobyl: sarebbero vittime di radiazioni

CHERNOBYL (Ucraina) -Situazione molto delicata per l'esercito russo insediato a Chernobyl, secondo i media bielorussi i soldati russi vengono regolarmente portati al Centro repubblicano bielorusso di ricerca e pratica per la medicina delle radiazioni. Il 16 marzo, il ministero dell'Ambiente ucraino, aveva annunciato che nella zona di esclusione vicino alla centrale nucleare di Chernobyl erano stati individuati 31 incendi per una superficie totale di 10.111 ettari e la contaminazione radioattiva era in aumento. Il portale Visegrad 24 riporta che 7 autobus con soldati russi affetti da sindrome da radiazioni acute sono arrivati a un ospedale in Bielorussia dalla zona di esclusione di Chernobyl.