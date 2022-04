Montano e Zaytsev tra i testimonial per le uova di Pasqua Ail 2022

Uova di Pasqua AIL giunge alla sua 29° edizione e torna in oltre 4.300 piazze italiane, in programma nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2022. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica è promossa dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue. Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro. Quest’anno le Uova AIL, al latte o fondente, saranno ancora più riconoscibili grazie a un nuovo incarto in cui il logo dell’Associazione è ancor più presente e che racchiude simbolicamente l’impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue. Lo sguardo di AIL in questo momento è logicamente rivolto anche alla popolazione ucraina, l'Associazione sta mettendo in campo tutte le sue forze e risorse per accogliere nelle case alloggio AIL, in tutta Italia, i pazienti ematologici ucraini adulti e bambini che stanno arrivando sempre più numerosi nel nostro Paese, in fuga dal conflitto e per sostenere progetti sul territorio ucraino. Tra i testimonial che hanno deciso di sostenere l'iniziativa tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport tra cui Ivan Zaytsev e Aldo Montano.