Incredibile in Germania: si vaccina 90 volte per vendere Green Pass a no vax

EILENBURG (Germania) - È clamorosa la frode ideata da un 60enne tedesco di Magdeburgo: si sarebbe fatto vaccinare una novantina di volte contro il Covid per vendere Green Pass contraffatti a persone no vax. La pratica sarebbe andata avanti per mesi fino a quando il sospetto è stato fermato, ma non arrestato. È indagato per rilascio non autorizzato di tessere di vaccinazione e falsificazione di documenti. L'uomo è stato fermato nel centro di vaccinazione di Eilenburg, in Sassonia, dove si era presentato per ricevere la vaccinazione anti-Covid per il secondo giorno consecutivo. Al momento l'impatto della vaccinazione multipla, e con vaccini di diverse case farmaceutiche, sullo stato di salute dell'uomo non è noto.