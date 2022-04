Speranza: "Emergenza Covid finita. Mascherine? Vediamo a fine aprile"

"Lo stato d'emergenza è finito, ma la la pandemia no. Sarebbe antistorico affrontare pandemia come abbiamo fatto due anni fa. Ora non siamo più in una fase di emergenza , ma servono ancora prudenza e gradualità, bisogna lavorare per raffrorzare il Servizio sanitario nazionale, dobbiamo continuare a usare la mascherina, occorrono cautela e attenzione". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza , nella trasmissione Mezz'ora in più di Rai 3.

Speranza: "Valutazione su mascherine"

"Per la terza decade di aprile è in programma una valutazione relativa all'uso delle mascherine, per decidere come orientarsi a partire dal primo maggio, data attualmente prevista per la fine dell'obbligo di indossarle nei luoghi chiusi. Continuo a considerare le mascherine fondamentali. In questo momento sono obbligatorie al chiuso e ne valuteremo l'utilizzo nella terza decade di aprile, per capire bene quali scelte compiere dal primo maggio", spiega il ministro.