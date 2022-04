Uomo apre il fuoco sulla metro di New York: decine di feriti, due in gravi condizioni

Terrore a New York. Un uomo ha aperto il fuoco su alcune persone che viaggiavano in metropolitana, all’altezza della fermata di Brooklyn. Una decina di passeggeri sono stati raggiunti dai proiettili, due sarebbero in gravi condizioni. Non è ancora chiaro se la sparatoria sia avvenuta all'interno del treno o nella stazione della metropolitana della 36esima Strada a Sunset Park o nella stazione della 25esima Strada a Greenwood Heights. La sparatoria è avvenuta attorno alle 8.30 del mattino, ora locale. Inizialmente i vigili del fuoco avevano ipotizzato la presenza di un ordigno esplosivo, poi la polizia ha smentito la notizia. Come riporta la Cnn, il sospettato pare indossasse una maschera antigas e un giubbino arancione. Si tratterebbe di un afroamericano. A cercarlo sono anche agenti antiterrorismo.