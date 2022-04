"La guerra in Ucraina potrebbe durare mesi, Putin pronto a tutto"

LONDRA (INGHILTERRA) - Una nuova fase in Ucraina segnata da una guerra "di logoramento che potrebbe durare diversi mesi". Questa è l'informazione data dall'intelligence britannica al governo guidato da Boris Johnson secondo quanto detto da un portavoce di Downing Street, correggendo il tiro rispetto a previsioni precedenti secondo cui Mosca, in caso di mancato sfondamento iniziale, avrebbe corso il rischio di ritrovarsi rapidamente senza risorse sufficienti a proseguire il conflitto. Il portavoce ha aggiunto che l'Ucraina resta "in pericolo" sostenendo che "Putin, arrabbiato per le sconfitte, è determinato a conquistare una qualche vittoria a prescindere dai costi umani".