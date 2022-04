Putin sul missile intercontinentale Sarmat: "Farà riflettere chi minaccia la Russia"

ARCANGELO (Russia) - Il ministero della Difesa russo ha riferito che è stato testato un nuovo missile balistico intercontinentale, il Sarmat, lanciato dal cosmodromo di Plesetsk, nell'Oblast di Arcangelo ad 800 chilometri da Mosca, e che ha sorvolato gran parte dello sterminato territorio russo per colpire il poligono di Kura, nella regione della Kamchatka, nell'Estremo Oriente: "Oggi alle 15:12 ora di Mosca è stato effettuato con successo il lancio del missile balistico intercontinentale Sarmat: è in grado di penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura". Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i militari per il successo del test ("quest'arma non avrà pari al mondo per lungo tempo") e ha affermato che il nuovo missile darà garanzie di sicurezza al Paese "contro le attuali minacce" e "farà riflettere coloro che stanno minacciando la Russia".