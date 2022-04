Ucraina, il padre di Vavassori: "Mio figlio è vivo"

TORINO - È vivo Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore che combatte accanto all'esercito ucraino . Il sospiro di sollievo arriva grazie alle parole al Tg1 del padre Pietro, il quale ha spiegato che il ragazzo "è in ospedale", ricoverato con la febbre alta. Nato in Russia, Luca è stato adottato dal titolare dell'Italsempione, azienda nel ramo della logistica, e Alessandra Sgarella, sequestrata dalla 'ndrangheta nel 1997 e morta nel 2011 per una malattia.

È vivo Luca Vavassori

Il ragazzo in Italia ha giocato a calcio in Serie C per il Legnano, la Pro Patria e il Bra, facendo un'esperienza pure in Bolivia, nella squadra del Real Santa Cruz. Per tutta la giornata di ieri si è temuto che il giovane fosse rimasto coinvolto in un attacco a Mariupol. L'aggiornamento social è arrivato in serata: "Il team di Ivan è ancora vivo". Per fortuna la notizia è stata confermata anche questa mattina dal padre.