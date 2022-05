"Mariupol, 46 civili evacuati dall'acciaieria Azovstal"

MARIUPOL (Ucraina) - Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che sono in totale 46 le persone che, in due gruppi, hanno lasciato l'acciaieria di Azovstal a Mariupol ieri. Centinaia di persone restano intrappolate nella fabbrica, mentre migliaia sarebbero nell'area, a seguito dell'assedio russo. I tentativi di raggiungere un cessate il fuoco per consentire ai residenti di lasciare la città sono falliti, mentre Mosca e Kiev si sono reciprocamente accusate della responsabilità. Ieri sera un combattente del battaglione Azov all'interno dell'acciaieria aveva dichiarato che circa 20 persone tra donne e minori erano uscite dall'area. L'agenzia russa Ria aveva intanto parlato di 19 persone adulte e sei minori uscite dall'acciaieria, senza fornire dettagli. Non è chiaro se si tratti dello stesso gruppo di persone.

Azovstal, parla Saviano Abreu

Il portavoce umanitario delle Nazioni unite, Saviano Abreu, ha detto che l'organizzazione sta negoziando con le autorità di Mosca e Kiev sull'evacuazione da Mariupol, ma non ha potuto fornire dettagli sugli sforzi in corso "a causa della complessità e della fluidità dell'operazione. In questo momento sono in corso impegni ad alto livello con tutti i governi, Russia e Ucraina, per assicurarsi di poter salvare i civili e sostenere l'evacuazione dei civili dall'impianto", ha affermato.