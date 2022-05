Corteo 1° maggio a Torino: tensione tra rider e Polizia

Torino, l'appello dei rider e lo scontro con la Polizia

"Il primo maggio per noi è un giorno di lotta in cui, ancora una volta, vogliamo ribadire che le condizioni in cui lavoriamo sono inaccettabili e che siamo stufi di morire in strada per qualche euro", dicono i rider, che hanno acceso alcuni fumogeni sotto i portici di via Roma. Scanditi slogan contro Cgil, Cisl e Uil. Proprio a due passi da piazza San Carlo, snodo principale della città piemontese, doppia carica della Polizia che ha preso a manganellate i manifestanti per farli indietreggiare. Dal corteo antagonista si è levato a più riprese il grido "Vergogna!".