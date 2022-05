Fossile preistorico in Svizzera, svelata l'identità: è un antenato dei delfini

Trieste, individuato primo branco di dinosauri "italiani"

Un ittiosauro sulle Alpi: la scoperta degli studiosi

La scoperta di questi resti fossili – vertebre, costole e un dente – nelle Alpi svizzere orientali è stata effettuata più di 30 anni fa da un gruppo di ricerca dell'Università di Zurigo, che hanno accertato la provenienza da grandi dinosauri marini, ma mancavano di materiale di riferimento, dal momento che solo pochi fossili di questi animali sono stati trovati nel Regno Unito, in Nuova Zelanda o in Canada. Da Bonn però è arrivata una sterzata alle indagini: sono tre dinosauri marini di circa 20 metri di lunghezza, denominati ittiosauri: il peso stimato di questi animali giganti è di 80 tonnellate e una lunghezza di oltre 20 metri. Il problema è che non ci sono quasi resti fossili rimasti. Da uno degli ittiosauri si conservano una vertebra e una dozzina di frammenti di costole. Sul secondo reperto è stata portata alla luce solo una serie di vertebre che suggeriscono una lunghezza di 15 metri. Per quanto riguarda il dente trovato, mostra una radice lunga 60 millimetri: "L'esemplare più grande ancora intrappolato in un cranio completo era di 20 millimetri e proviene da un ittiosauro lungo quasi 18 metri", spiega il professor Martin Sander del Dipartimento di Paleontologia dell'Istituto di Geoscienze dell'Università di Bonn in una dichiarazione.

Gli ittiosauri: com'erano e dove vivevano

Gli ittiosauri emersero durante la metà del periodo Triassico: si sono sviluppati in acque marine e hanno raggiunto dimensioni enormi: hanno dominato tutti gli oceani, secondo gli autori dello studio. Le Alpi svizzere erano coperte dall'acqua di mare milioni di anni fa. Strati di roccia con i fossili coprivano il fondo marino. Tuttavia, il ripiegamento delle montagne ha fatto sì che i resti finissero ad un'altitudine di 2800 metri, dove sono stati trovati alla fine del secolo scorso. Pertanto, i resti sono stati depositati sul fondo del mare e integrati nel terreno roccioso. Gli esperti non escludono di trovare altre creature marine giganti nascoste sotto i ghiacciai a causa di questo fenomeno, il che spiegherebbe perché trovano i fossili "deformati" e "schiacciati".