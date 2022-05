Paura in Cina, aereo esce di pista e prende fuoco: ci sono feriti

Un aereo della Tibet Airlines è uscito di pista al momento del decollo all'aeroporto di Chongqing, nella Cina occidentale, prendendo fuoco e provocando diversi feriti questa mattina. "Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all'aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l'incendio dell'aereo", ha spiegato il network statale Cctv. L'Airbus A319-115 aveva a bordo 113 passeggeri e nove membri dell'equipaggio: tutti evacuati in sicurezza e alcuni portati in ospedale con ferite minori, ha spiegato la compagnia aerea in un comunicato.