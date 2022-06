È morto Bochicchio: era accusato di truffe a Conte, Lippi ed Evra

ROMA - Massimo Bochicchio, salito alla ribalta della cronaca come 'il broker dei vip', è morto questa mattina in un grave incidente sulla via Salaria a Roma. Intorno alle 12 all'altezza del civico 875, in direzione della Capitale, per cause ancora in fase di accertamento, Bochicchio ha perso il controllo della sua moto Bmw, che è finita fuori strada urtando un muro o un guard-rail e si è incendiata. A darne conferma è l'avvocato Gianluca Tognozzi, che difendeva il broker nei processi in cui era imputato, affermando di aver ricevuto la notizia dai familiari dell'uomo.