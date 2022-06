Ben Stiller e l'incontro con Zelensky: "Un eroe e anche un grande attore"

KIEV (Ucraina) - Ben Stiller, attore americano ed ambasciatore di buona volontà delle Nazioni Unite, ha incontrato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Kiev. Nell'ambito di una missione umanitaria, la star di Hollywood è stato ricevuto al palazzo presidenziale: "Sei il mio eroe", ha detto Stiller salutando il leader politico al suo arrivo. "Avevi già fatto una grande carriera da attore ma adesso...". "Non così grande quanto la tua", la risposta divertita di Zelensky, come si vede in un video dell'incontro pubblicato su Youtube. La star statunitense, nel colloquio con il presidente ucraino, ha spiegato che "è veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione, un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone", ha spiegato. Parlando di comunicazione, Zelensky ha affermato che anche se "non è interessante parlare di guerra ogni giorno, per noi è molto importante, affinché le persone non dimentichino e perché non si riduca la pressione sulla Russia".