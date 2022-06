Luxottica piange il fondatore Leonardo Del Vecchio: aveva 87 anni

Ecco chi era Leonardo Del Vecchio

Nato a Milano nel 1935 da genitori emigrati dalla Puglia, Leonardo Del Vecchio ha trascorso la sua infanzia nell’orfanotrofio dei Martinitt e in diverse dichiarazioni non ha nascosto il doloro di essere cresciuto senza famiglia. Il primo impiego a 14 anni, come garzone alla Johnson. Trasferitosi ad Agordo, in provincia di Belluno, qui la comunità montana aveva offerto terreno a chi avesse avviato un’azienda sul territorio. A 26 anni Del Vecchio iniziò l’avventura di Luxottica, prima come terzista e poi come produttore di occhiali finiti. Dal 1969 è diventato il proprietario unico dell’azienda, che ha continuato a espandersi anche a livello internazionale, fino alla fusione del 2017 con Essilor.