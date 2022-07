Siccità in Piemonte, servono 121 milioni per gli interventi alla rete idrica

TORINO - Il governatore del Piemonte Alberto Cirio fa il punto sulla crisi idrica che sta attanagliando la Regione: "Il Piemonte si trova ad affrontare una crisi idrica mai vista, confidiamo che sia riconosciuto lo stato d'emergenza e che gli interventi siano programmati entro l'estate". Per fronteggiare la siccità occorrono oltre 250 interventi per la rete idropotabile, per un totale di 121 milioni. Servono infatti 800 mila euro per i costi già sostenuti per gli autobotti, 8 milioni per interventi di somma urgenza da realizzare subito, e 112 milioni per opere strutturali urgenti da costruire nel medio periodo. "Si tratta di nuove opere - spiega l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, coordinatore delle attività del tavolo per l' Emergenza idrica - come il potenziamento di acquedotti, la realizzazione di nuovi pozzi e serbatoi, nuove condotte e molto altro, da realizzare nell'arco di circa un paio d'anni. Tutto questo - chiarisce - solo sul fronte dell'acqua potabile". "La Protezione Civile nazionale - aggiunge l'assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi - sta lavorando con noi per definire il quadro delle risorse, che saranno distribuite con un cronoprogramma articolato". "Altrettanto urgenti - rimarca l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - sono gli interventi per i danni ai raccolti. Anche su questo fronte auspichiamo un pronunciamento del Ministero per la richiesta della stato di calamità e le risorse, anche rivolte agli investimenti necessari per una nuova gestione dell'acqua".