Covid, Crisanti: "Più ci si allontana dalla 3ª dose, più aumentano i casi"

"Non ci sarà un'ondata come quelle del passato, ma il virus circola più passa il tempo dalla terza dose per ognuno". Lo dichiara a LaPresse Andrea Crisanti commentando i dati di oggi sul Covid-19 che vedono l'Italia tornare a oltre un milione di positivi. "La pericolosità o la non pericolosità di queste varianti è ancora tutta da vedere - spiega il virologo risponendo una domanda sulla minor letalità della varianti attuali e la loro capacità di 'bucare' la copertura anticorpale dei vaccini -, ma la dinamica di circolazione del virus è sostenuta dal numero di persone suscettibili: da una parte i non vaccinati e dall'altra le persone che si allontanano dal momento in cui hanno fatto la terza dose di vaccino".