Marmolada, crolla ampio seracco: sei morti e otto feriti

Sei morti , otto feriti (uno grave) e almeno dieci dispersi: questo il tragico bilancio dopo il crollo di un enorme seracco sulla Marmolada. La tragedia si è consumata sotto Punta Rocca , sul versante Veneto. Alcune cordate sono state travolte da una valanga di neve e ghiaccio. Immediate le operazioni di soccorso, con l'elicottero di Trento che sta provvedendo alla bonifica dell'area con la Daisy Bell, per scongiurare il rischio di nuovi distacchi che possano coinvolgere gli operatori. Sul posto gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore , di Dolomiti Emergency di Cortina, di Trento, della Protezione civile della Regione Veneto, dell'Air service center e le stazioni del Soccorso alpino bellunese e trentino.

"Mai visto nulla del genere"

"Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale", ha dichiarato uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti. "Lo zero termico è oltre i 4 mila metri - aggiunge - ed è chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere".

"Il caldo è un fattore decisivo"

Il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha attribuito al caldo uno dei fattori principali. "Il cambiamento climatico, con temperature che negli ultimi giorni hanno raggiunto i 10 gradi a 3mila metri è un nemico oscuro contro cui combattere. In montagna stiamo purtroppo vedendo gli effetti più disastrosi", ha dichiarato. "Confidiamo nel miracolo e soprattutto nelle capacità e nelle competenze di tutti coloro che stanno operando in Marmolada affinché il bilancio finale sia il meno negativo possibile".