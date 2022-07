Giappone, ex premier Shinzo Abe ferito da colpi di arma da fuoco

L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato ferito con diversi colpi d'arma a fuoco nel corso di un discorso elettorale nel Giappone occidentale. Abe, portato di corsa in ospedale, non mostra segni vitali. L'emittente locale Nhk ha mandato in onda un filmato che mostrava Abe crollato per strada, con diverse guardie di sicurezza che correvano verso di lui. Abe si teneva il petto quando è crollato, con la maglietta imbrattata di sangue. La polizia nipponica ha poi arrestato il 41enne Tetsuya Yamagami con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, un residente locale, era riuscito a eludere la sicurezza e ad avvicinarsi ad Abe, impegnato in un discorso elettorale. Ancora poco chiare le ragioni del gesto.