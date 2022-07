Ivana Trump non ce l'ha fatta. L'ex prima moglie di Donald Trump, nonché madre dei suoi tre figli più grandi, si è spenta a New York all'età di 73 anni, L'annuncio ufficiale è arrivato proprio dall'ex numero uno della Casa Bianca con un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma, Truth Social: "Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l'hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York City", ha scritto sui social l'ex presidente degli Stati Uniti.