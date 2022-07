Giuseppe Conte, ricovero in ospedale per intossicazione alimentare

ROMA - Problemi di salute per Giuseppe Conte costretto al ricovero per una sola notte presso il policlinico Gemelli di Roma. L'ex Premier e leader dei pentastellati ha accusato dei problemi di salute, in base a quanto riferisce Il Foglio, domenica scorsa. Sarebbe stato colpito da un'intossicazione alimentare che lo avrebbe costretto a trascorrere una nottata nella struttura ospedaliera della Capitale. Fonti vicini a Conte, alla viglia del voto decisivo sul destino del governo, rassicurano: "Il presidente sta bene".