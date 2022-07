Gas, Gazprom aumenta le forniture in Italia del 71%: l'annuncio di Eni

Boccata d'ossigeno per l'Italia: tornano ad aumentare le forniture del gas dalla Russia verso il nostro Paese, con un aumento rispetto al giorno precedente del 71,4%. A comunicare il cambiamento del flusso è l'Eni sul proprio sito: "Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi - afferma la società energetica italiana -. Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom".