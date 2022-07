Policlinico di Napoli, rimossi i cartelli choc dal reparto di Oncologia

NAPOLI - Nei giorni scorsi avevano fatto clamore i cartelli affissi nel Day Hospital del dipartimento di Oncologia del Policlinico universitario di Napoli. Scritte choc che hanno fatto il giro del web scatenando le polemiche e le proteste dei pazienti in attesa. "Si comunica ai pazienti che è severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita", riportava uno di essi. "Inoltre - era il messaggio di un altro cartello affisso sotto al primo - si fa presente che l'orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato", con sottolineatura in particolare dell'ultima parte. I messaggi erano comunque anonimi, nessun timbro né firma del Policlinico che avallasse tali comunicazioni.