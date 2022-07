Sorpresa a Ischia: 60 tartarughe nascono tra i bagnanti in spiaggia

SAN MONTANO - Una meravigliosa sorpresa per i bagnanti della spiaggia ischitana di San Montano, che hanno assistito alla nascita di almeno 60 tartarughe caretta caretta (altre potrebbero nascerne ancora oggi dal nido in cui la madre dovrebbe aver deposto le uova circa quaranta giorni fa). L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, precisamente sull'arenile della baia famosa per la spiaggia con l'acqua bassa. I bagnanti si sono accorti che alcune tartarughine erano emerse dalla sabbia e cercavano la strada verso il mare, così è stata subito allertata la Guardia Costiera. Arrivata sul posto, ha recintato il nido, e poco dopo è intervenuto il personale dell'area marina protetta Regno di Nettuno che ha monitorato le nascite e l'avvio verso il mare delle nuove nate per la serata e l'intera nottata, contando alla fine ben sessanta nuove tartarughine.