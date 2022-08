Lutto nel cinema: addio a Olivia Newton-John, la Sandy di "Grease"

TORINO - Olivia Newton-John, l'indimenticabile Sandy dell'iconico musical "Grease", è morta a 73 anni: lo ha annunciato il marito John Easterling in una nota. L'attrice combatteva da oltre 30 anni con un tumore al seno, e aveva rivelato nel settembre 2018 di essere in cura per un cancro alla spina dorsale, la terza diagnosi dopo due cicli di cure per un tumore al seno, negli anni Novanta e nel 2017. "Olivia è deceduta serenamente nella suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici", si legge nel comunicato del marito. "Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo difficile momento. Olivia è stato un simbolo di trionfi e speranza per oltre trent'anni condividendo la sua lotta con il cancro al seno".