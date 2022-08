Fulmini: i consigli su come evitarli e come proteggersi

ROMA - Il maltempo sta per fare capolino in Italia, le previsioni meteo danno possibili piogge nei prossimi giorni con la possibilità della presenza di fulmini. L' Iss riporta che in Italia cadono in media circa 1.600.000 fulmini all’anno , soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Il Friuli, la regione dei laghi lombardi, la zona di Roma e in genere i rilievi prealpini e appenninici sono le zone più "colpite" dal fenomeno meteorologico.

Come proteggersi dai fulmini

La Protezione Civile ha voluto fare un memorandum sul come comportarsi in caso di fulmini: "Il metallo non attira l’elettricità, perdere tempo nel tentativo di liberarsi di piccoli oggetti metallici che si indossano è pericoloso. In caso di fulmini è fondamentale cercare riparo ma è bene stare lontani da strutture metalliche estese che, se colpite da un fulmine, possono trasferire l’elettricità anche a grande distanza - conclude - Se sei insieme ad altre persone, non tenetevi per mano e camminate a una distanza di almeno 10 metri gli uni dagli altri”.

Mare e campeggio

Il Sirf ha anche spiegato come comportarsi in vacanza partendo dal mare: "Ricordiamo in questo caso che l’acqua è un buon conduttore, quindi nel caso che il fulmine colpisca la superficie dell’acqua, la corrente si disperderà attraverso l’acqua, investendo eventuali bagnanti. Inoltre la spiaggia è un luogo aperto e piano, in cui anche un uomo in piedi può fungere da “punta” - aggiunge - Non rimanere in acqua durante un temporale e, se possibile, non rimanere in spiaggia, ma ripararsi in un luogo chiuso, oppure rimanere seduti o accucciati". Stessi consigli anche per chi è in campeggio: "Valgono come sempre le regole di restare lontani da condutture e impianti elettrici - aggiunge - restare in un luogo chiuso come la roulotte che funge da gabbia come l’automobile, uscire dalla tenda e trovare un rifugio chiuso ed evitare di pescare con canna da pesca".