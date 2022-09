Samantha Cristoforetti al comando della ISS: è la prima donna europea

Le prime parole della Cristoforetti

"Sono onorata della mia nomina a comandante - le prime parole di Samantha Critoforetti - Non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita". La cerimonia è prevista per il 28 settembre mentre il periodo in cui Samantha Cristoforetti sarà al comando dovrebbe essere breve, anche se non è ancora stato specificato. A decidere il ruolo di comandante della Stazione Spaziale sono congiuntamente tutti e cinque i partner della Iss, ossia le agenzie spaziali di Stati Uniti (Nasa), Russia ( Roscosmos), Europa (Esa), Giappone (Jaxa) e Canada (Csa).