Papa Francesco condanna l'uso dell'atomica: "Un crimine contro ogni futuro"

Città del Vaticano - "Desidero ribadire che l'uso dell'energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l'uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra casa comune". Mentre cresce la tensione nel conflitto russo-ucraino, Papa Bergoglio ha voluto - per mezzo di un tweet - far sentire la propria voce, cercando di scongiurare un'escalation militare che possa portare all'utilizzo di bombe atomiche. Nelle scorse ore Sullivan, il consigliere del presidente degli Stati Uniti Biden, ha dichiarato di aver "fatto sapere al Cremlino che ci saranno conseguenze catastrofiche qualora Putin decida di ricorrere ad armi nucleari".