Elezioni Brasile: ballottaggio tra Lula e Bolsonaro il 30 ottobre

BRASILIA - Ora è arrivata la conferma: le elezioni presidenziali in Brasile andranno al ballottaggio il prossimo 30 ottobre. La certezza arriva dal Tribunale supremo elettorale (Tse) del paese che ha diramato alle 2:15 (le 7:15 italiane) i risultati definitivi da cui emerge la decisione fra i due candidati meglio piazzati. Il ballottaggio sarà tra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt, sinistra), che ha ricevuto 57.254.672 voti pari al 48,43%, e Jair Bolsonaro (Pl, destra), che ne ha ottenuti 51.070.672, equivalenti al 43,20%. Segue al terzo posto Simone Tebet (Mdb, centro-destra) con 4.915.217 voti (4,16%) e il quarto a Ciro Gomes (Pdt, sinistra) con 3.599.157 suffragi (3,04%). Gli ultimi due candidati indicheranno il loro sostegno per Luiz Inacio Lula da Silva o Jair Bolsonaro, in vista del ballottaggio del 30 ottobre. Si tratta nel complesso di un 7,20% dell'elettorato, equivalente a oltre 8,5 milioni di voti che possono aiutare l'uno o l'altro dei candidati a trasformarsi nel prossimo ospite del Palacio de la Alvorada a Brasilia.