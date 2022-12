Eva Kaili e Antonio Panzieri, come sono fatti un milione e mezzo di euro in contanti

Eva Kaili in carcere a Bruxelles

L'ex vicepresidente dell'Eurocamera, Eva Kaili, è stata trasportata nelle scorse ore nel carcere di Haren, alla periferia nord-orientale di Bruxelles, non lontano dall'aeroporto internazionale di Zaventem. E' quanto si apprende dalla procura federale belga. Il carcere di Haren è stato completato nei mesi scorsi ed è stato costruito per alleggerire il peso agli altri istituti della città, in particolare quello di St. Gilles e quello di Forest. E' un carcere che può contenere oltre 1100 detenuti e che tra i suoi ospiti annovera Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto del commando dei terroristi dell'attentato al Bataclan. La procura belga, interpellata a riguardo, non ha voluto confermare se anche gli altri tre agli arresti - Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Niccolò Figà-Talamanca - si trovino nella stessa struttura. Tutti e quattro domani sono attesi per la prima udienza preliminare sul Qatargate.