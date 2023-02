Film e libri di Messina Denaro: da Coppola a Bukowski e Tarantino

Durante la sua latitanza, il boss Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso, trascorreva il tempo nel suo appartamento di via Cb, a Campobello di Mazara, leggendo o guardando film. I carabinieri del Ros hanno trovato 212 dvd nel soggiorno dove erano appesi i poster del Padrino e del Joker. Erano sistemati accanto al televisore: il primo, era la "Storia del fascismo - le origini 1912-1922, i primi passi di Mussolini al governo", una produzione Rai Trade. Poi, "Apocalypse now" di Francis Ford Coppola e "L'ultimo guerriero", interpretato da Jean Reno. A seguire, "Alexandre", incentrato sulla figura di Alessandro Magno, e "Un piano perfetto", commedia francese del 2012, e ancora Django Unchained di Quentin Tarantino. O ancora L'immortale diretto da Marco D'Amore, la storia di un camorrista. Ma anche Il pescatore di sogni o Tra le nuvole, con protagonista Ryan Bingham che è un cinico manager, definito un "tagliatore di teste", che vive perennemente in viaggio. Non ha una vita affettiva, vivendo tra aeroporti e alberghi, collezionando miglia del programma "frequent flyer" dell'American Airlines, sua compagnia aerea preferita. Dopo molti anni passati vivendo come un frenetico viaggiatore, Ryan non desidera affatto cambiare, ma, nel corso della storia, si innamora di Alex, un'affascinante donna indipendente, incontrata al ristorante durante un viaggio, molto simile a lui nello stile di vita.