Lutto nel cinema, morto a 61 anni l'attore Tom Sizemore

TORINO - È scomparso all'età di 61 anni Tom Sizemore , l'attore statunitense noto soprattutto per il celebre film "Salvate il soldato Ryan". A darne la comunicazione è stato il suo manager, Charles Lago, il quale ha detto che Sizemore è deceduto venerdì in un ospedale di Burbank, in California. Aveva subito un aneurisma cerebrale all'alba del 18 febbraio nella sua casa di Los Angeles. È diventato una star con acclamate apparizioni in "Assassini nati - Natural Born Killer" e nel thriller cult di Michael Mann "Heat".

Problemi e dipendenze

Ma la grave dipendenza dalle sostanze stupefacenti, le accuse di abusi sessuali e diversi guai giudiziari hanno devastato la sua carriera, lasciandolo senza casa e indebitato per milioni di dollari, fino a mandarlo in prigione. "Ero un ragazzo che veniva quasi dal nulla ed era salito in alto. Avevo avuto la casa da multimilionario, la Porsche, il ristorante che possedevo in parte con Robert De Niro. E ora non ho assolutamente niente", scrisse Sizemore, nato a Detroit nel suo libro di memorie del 2013 intitolato 'Per miracolo sono uscito da lì'.