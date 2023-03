La 10 della Juve tra Emirati Arabi e Italia: il regalo di Tajani a Bin Zayed

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - Incontro istituzionale per il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani che si è recato a Abu Dhabi per fare visita al collega degli Emirati, Abdallah Bin Zayed e rafforzare i rapporti tra i due Paesi. Il vicepremier ha immortalato l'incontro su Twitter e ha mostrato il regalo portato per l'omologo emiratino: una maglia della Juventus. Si, perchè Abdallah Bin Zayed è un grande tifoso bianconero e poco conta se è il fratello di Mansour Bin Zayed, patron del Manchester City. Da Tajani, Bin Zayed ha ricevuto la maglia numero 10 del club, un presente davvero gradito.