Papa Francesco è stato ricoverato al Gemelli per un’infezione respiratoria

Con un comunicato, la Santa Sede ha fatto sapere le condizioni di Papa Francesco, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma per un affaticamento respiratorio: "Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera".