Silvio Berlusconi ha la leucemia: il bollettino medico aggiornato

" Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare . L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica , di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti". È quanto si legge nel bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo , medico personale dell'ex premier e storico patron del Milan, oggi a capo del Monza, e Fabio Ciceri , primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo e Oncoematologia.

Berlusconi, cos'è la Leucemia Mielomonocitica Cronica

La leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) è la più frequente delle sindromi mielodisplastico-mieloproliferative, caratterizzata dall’aumento di una specifica popolazione di globuli bianchi: i monociti. Le sindromi mielodisplastico-mieloproliferative sono un gruppo di patologie a cavallo fra le neoplasie mieloproliferative croniche, che presentano spesso una proliferazione eccessiva delle cellule del sangue, e le sindromi mielodisplastiche, con le quali condividono una maturazione anormale dei precursori del midollo. La LMMC è una malattia eterogenea, che compare spesso in età avanzata e che può presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, o in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi. Ad ogni modo, vi è sempre un eccesso di monociti nel sangue e nel midollo ed un numero variabile di cellule immature (“blasti”). La prognosi viene stimata da diversi score, che considerano i valori dell’emocromo, il numero dei blasti, il valore dei globuli bianchi, la citogenetica e, più recentemente, la mutazione in alcuni geni specifici come l’ASXL1. L’unico trattamento con potenzialità curative è il trapianto allogenico di cellule staminali, ma in molti casi – data soprattutto l’elevata età della maggioranza dei pazienti – è di difficile attuazione. Viene comunque raccomandato nei casi ad alto rischio. Nei casi, invece, ad alto rischio ma non candidabili a trapianto può essere impiegata l’azacitidina e, nei casi proliferativi, l’idrossiurea per controllare la conta dei globuli bianchi. In caso di anemia, nei pazienti a basso rischio può essere utilizzata l’eritropoietina.