La nipote di Gianni Agnelli Virginia Von Furstenberg trovata senza vita

MERANO (Bolzano) - La nipote di Gianni Agnelli, Virginia Maria Clara von Furstenberg è stata trovata senza vita a 48 anni all'Hotel Palace di Merano. La stilista era la figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg, fondatore di Banca Ifis, e aveva origini nobili, della regione tedesca del Baden Würrtemberg. Suo nonno era infatti il principe Tassilo von Fuerstenberg, che sposò Clara Agnelli, sorella dell'avvocato. Ancora ignote le cause del decesso, gli inquirenti intervenuti sul posto, dopo una serie di accertamenti, hanno escluso le responsabilità di terzi nella caduta da una finestra del piano superiore al luogo dove è stato ritrovato il corpo. Lo scorso febbraio Virginia von Furstenberg era improvvisamente scomparsa per due giorni, con familiari che si erano rivolti alle forze dell'ordine, per poi fare ritorno. Da quanto è stato ricostruito, sembra che si fosse allontanata volontariamente dalla sua casa a pochi metri da Parco Sempione.