Milano, esplosione e incendio: feriti, evacuazioni e paura. Cos'è successo

MILANO - Sarebbero state le bombole di ossigeno che erano a bordo di un furgone o di un veicolo parcheggiato a fianco ad innescare l'esplosione avvenuta stamani in centro a Milano, fra via Pier Lombardo e via Vasari. Lo fa sapere la Polizia locale spiegando che il conseguente incendio ha coinvolto in tutto 5 veicoli in sosta e che un edificio e una scuola materna sono stati evacuati. Anche i carabinieri sono sul posto e al momento si registra un solo ferito ustionato ad una mano. Inoltre un'ampia nube nera, alta decine di metri, risulta essere visibile in diverse zone della città.