Tragedia a Torino: treno travolge e uccide cinque operai

TORINO - Un locomotore ha investito e ucciso cinque operai che erano al lavoro sui binari in un incidente ferroviario a Brandizzo (Torino). Altri due sono rimasti miracolosamente illesi. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte come riferiscono i carabinieri. Il mezzo viaggiava a 160 chilometri orari.

I due operai sopravvissuti all'incidente ferroviario di questa notte a Brandizzo, nel Torinese, di 44 e 52 anni, e i due macchinisti del treno, di 30 e 51 anni, restano in osservazione all'ospedale di Chivasso (Torino). Sono stati presi tutti in carico dal pronto soccorso e, in compagnia di un familiare, assistiti dal punto di vista psicologico dal personale dell'Asl To4. Non hanno subito lesioni nell'incidente, ma hanno riportato un forte shock per l'accaduto, tale da indurre i medici a trattenerli in ospedale. In serata si valuteranno eventuali dimissioni

Aperta indagine da parte del Ministero delle Infrastrutture

La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aperto l'indagine dopo il drammatico incidente ferroviario avvenuto sulla linea Torino-Milano. Lo rende noto il dicastero in una nota. È già stato individuato - prosegue il comunicato - un esperto in Sicurezza e Manutenzione dei trasporti ferroviari che, compatibilmente con le disposizioni della magistratura, si recherà il prima possibile sul posto.

Il cordoglio del premier Meloni

"Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Sono in contatto con il Presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l'auspicio di fare quanto prima piena luce sull'accaduto"