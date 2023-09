Frecce Tricolori, tragedia a Torino: aereo si schianta, morta una bimba

L'incidente

Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute, illeso ma sotto choc, nello schianto però sono rimasti feriti anche il fratellino della bimba deceduta e i genitori. È stato trasferito all'ospedale infantile Regina Margherita il bambino di 9 anni ustionato. La mamma dei due minori, con ustioni, è stata trasportata in codice giallo al Cto, mentre il papà e il pilota del velivolo sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Giovanni Bosco.

Le Frecce Tricolori hanno raggiunto il capoluogo piemontese per partecipare ad un'esibizione organizzata per il centenario dell'aeronautica militare domenica 17. Stando alle prime ricostruzioni l'aereo era in fase di decollo quando, forse a causa di uno stormo di uccelli, è diventato incontrollabile.

Le decisioni

In seguito al tragico incidente l'Aeroclub Torino ha annullato la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica Militare prevista per domemica. Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo si trova sul posto raggiunto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha lasciato gli appuntamenti in corso. Questo è quanto si legge in una nota della Regione Piemonte, che "con profondo dolore si stringe alla famiglia e alle persone coinvolte in questa immane tragedia". L'aeroporto di Torino Caselle comunica sul suo sito che le operazioni dell'aeroporto sono soggette a ritardi indefiniti a causa di un incidente