Bruxelles, panico prima di Belgio-Svezia: spari in centro, due morti

BRUXELLES (Belgio) - Spari sono stati esplosi in serata nel centro di Bruxelles, vicino place Sainctelette, e due persone di nazionalità svedese sono morte . Questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei e, secondo le informazioni riportate degli stessi media, le due vittime indossavano maglie della nazionale di calcio svedese.

Belgio-Svezia sospesa

Sospesa Belgio-Svezia, partita delle qualificazioni ad Euro 2024, con il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1. Le squadre ancora non sono rientrate in campo dopo l'intervallo. Si attende di capire se l'incontro verrà cancellato in segno di lutto per quanto accaduto nella capitale belga.

I giocatori della Svezia non rientrano

Secondo i media belgi nell'intervallo i giocatori della Svezia, appena saputo del dramma accaduto a pochi chilometri di distanza dallo stadio, si sono rifiutati di entrare in campo per il secondo tempo dell'incontro valido per le qualificazioni agli Europei.

Il pubblico non può lasciare lo stadio

I circa 35mila spettatori presenti allo stadio Re Baldovino, a Bruxelles, al momento non possono lasciare la struttura. La stazione della metropolitana davanti allo stadio è chiusa e presidiata da decine di poliziotti.