Instagram, Facebook e Threads down, i social non funzionano: che succede

I commenti su X

Su X gli hashtag "Instagramdown", "Facebookdown" e "Facebook e Instagram" sono in forte tendenza e impazzano meme e vignette che canzonano il disservizio del gruppo Meta. Si va dalle immagini stilizzate di una persona colpita da un infarto con la didascalia "Pensavo mi avessero hackerato il profilo" alla gif di un'affollatissima scala mobile in un centro commerciale in Cina accompagnata dalla frase "Noi tutti che ci riversiamo su Twitter". Qualcuno, però, si spinge oltre e tira ironicamente in ballo il contestato calcio di rigore assegnato ieri sera: "Social network in down per cancellare le polemiche di Inter-Genoa".