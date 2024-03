Promes, la caduta di una stella: da talento Ajax all'arresto a Dubai

Ancora guai per Quincy Promes. Su richiesta delle autorità olandesi, l'ex calciatore dell'Ajax (oggi allo Spartak Mosca) e della Nazionale olandese è stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Sul 32enne pendono due condanne: una lo scorso febbraio a sei anni di carcere per narcotraffico, per il suo coinvolgimento in due carichi di cocaina - uno da 650 chili e l'altro da 713 - intercettati dalle autorità portuali del Belgio ad Anversa, a fine gennaio 2020, e nascosti in dei container provenienti dal Brasile che trasportavano sale marino.