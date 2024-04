Hosseini squalificato e multato: ha abbracciato una tifosa a fine partita

Il portiere iraniano Hossein Hosseini è stato squalificato per aver abbracciato una tifosa entrata inaspettatamente in campo alla termine della partita di Persian Gulf Pro League tra Aluminium Arak ed Esteghlal, così come riportato da Record. Un gesto che in Occidente sarebbe considerato normale, mentre cosa diversa è nella Repubblica islamica dell’Iran, dove all'uomo è vietato toccare una donna al di fuori della cerchia familiare. In aggiunta a questa usanza, la donna che ha fatto l'invasione di campo non indossava neanche il velo sul capo. Ci sono voluti 40 anni affinché le donne potessero rientrare negli impianti sportivi in quel Paese.