Lo sport urla contro la violenza di genere

Lo sport ha la responsabilità di combattere la violenza di genere. Con i suoi valori paritari e la sua risonanza mediatica, lo sport ha una voce per fare la differenza. Ha una voce per iniziare il cambiamento. Oggi ce la fanno sentire uomini e donne, schierati insieme contro ogni forma di durezza e diversità. Già, oggi, lunedì 25 novembre: la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E tra gli sportivi che fanno sentire la loro voce, ecco il campione del mondo di taekwondo Simone Alessio: «Rispettare le donne non è una scelta. È un dovere. Uno sport come il mio esalta la forza, ma la vera forza è proteggere gli altri».