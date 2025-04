Morte Papa Francesco, la Chiesa si prepara al Conclave: cosa succede ora

Papa Francesco: le procedure post mortem

Alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche e di altri membri della Camera Apostolica, sarà redatto l’atto autentico di morte. Dopo, il Camerlengo sigillerà l’appartamento papale – in questo caso, Casa Santa Marta – e informerà il Cardinale Vicario, che annuncerà il decesso ai fedeli. La salma verrà deposta in una bara in legno e zinco con coperchio apribile, e sarà esposta per la venerazione dei fedeli. Una delle novità volute da Francesco è l’eliminazione delle tre bare tradizionali e una semplificazione del rito funebre, che verrà presieduto dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Successivamente ci saranno i Novendiali, ovvero nove giorni di celebrazioni liturgiche. Il Sommo Pontefice aveva espresso il desiderio di non essere sepolto nella Basilica di San Pietro, ma nella Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. Anche per i funerali, le regole sono state aggiornate: la liturgia è stata semplificata e adattata alla visione spirituale di un Papa-pastore, non di un capo di Stato.