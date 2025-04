Perché Papa Francesco non ha mai visto giocare Messi: "Sentivo che Dio me lo chiedeva"

Papa Francesco non ha mai visto giocare Leo Messi . Una notizia che ha dell'incredibile, in considerazione del fatto che entrambi sono tra i personaggi più amati e popolari dell'Argentina. Il Santo Padre ha dichiarato in più occasioni di non aver mai visto giocare il celebre calciatore, nemmeno durante la vittoria della nazionale argentina ai Mondiali del 2022. Tutto a causa di una curiosa promessa che Jorge Mario Bergoglio fece alla Vergine del Monte Carmelo negli anni Novanta.

Papa Francesco, la tv e la Coppa del Mondo

Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2015 Papa Francesco aveva dichiarato di non aver guardato la televisione per venticinque anni. "Non la vedo semplicemente perché ad un certo punto ho sentito che Dio me lo ha chiesto, è stato il 16 luglio 1990 che ho fatto quella promessa, e non ne ho bisogno", aveva commentato all'epoca. Questa situazione lo ha portato ad essere uno dei pochi argentini che non ha visto il suo Paese vincere la Coppa del Mondo 2022, quindi non ha visto nemmeno Lionel Messi inseguire un pallone. "Non guardare la televisione non mi ha impedito di comunicare. Non guardare la televisione è stata una scelta personale, niente di più", aveva affermato il Santo Padre, che è venuto a mancare il 21 aprile all'età di 88 anni. Ed ancora: "Andavo al centro televisivo che era accanto all'arcivescovado solo per vedere uno o due film che mi interessavano, che potevano servirmi per il messaggio. Ed il cinema mi piaceva molto e avevo studiato molto cinema, soprattutto quello italiano del dopoguerra, il realismo italiano, e il polacco Wajda, Kurosawa, un po' francese...".