Papa Francesco, la sorella: "Noi poveri con dignità. Mi chiamava ogni giorno"

Maria Elena Bergoglio , nata il 7 febbraio 1948 a Buenos Aires, è l’unica dei cinque fratelli di Papa Francesco ancora in vita . Cresciuta nel quartiere Flores in un ambiente cattolico e modesto, ha vissuto un grande dolore familiare nel 1959 con la morte del padre Mario per un infarto, quando aveva solo 11 anni. La sorella del Santo Padre ha sempre definito Jorge Bergoglio non solo come un fratello , ma anche come il suo migliore amico e figura paterna dopo la perdita del padre.

Papa Francesco, il racconto della sorella Maria Elena

Ricordando la loro infanzia, Maria Elena disse in una passata intervista: "Era il fratello che giocava a pallone, andava all’Azione Cattolica e studiava. Non ricordo che abbia mai fatto arrabbiare i nostri genitori". La famiglia Bergoglio era profondamente legata alle tradizioni italiane e cattoliche, così come attestato anche dalle parole della sorella di Papa Francesco, ricordando come la famiglia era solita andare la domenica a messa al mattino, per poi pranzare tutti insieme. "Eravamo poveri ma con grande dignità", ha raccontato in diverse interviste. Il legame tra Papa Francesco e la sorella Maria Elena non si è mai spezzato, neppure dopo l’elezione al soglio pontificio. Quando la donna ha affrontato momenti difficili, come il divorzio dal marito o l’ictus che l’ha colpita, Jorge Mario è sempre stato al suo fianco, anche a distanza: "Mi chiamava ogni giorno fino a quando mi sono ripresa". Francesco, secondo Maria Elena, somigliava molto al loro papà: "Aveva la sua personalità, il suo attaccamento alle tradizioni, alla musica, all’Italia". Oggi Maria Elena vive ancora in Argentina, accudita con amore dai suoi due figli, Jorge e José. Il primogenito porta con orgoglio il nome dello zio, a testimonianza di un affetto indissolubile e che si è mantenuto nel tempo, nonostante la distanza.