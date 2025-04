Funerali Papa Francesco, la guida per i fedeli: orari, regole e dove sono i maxischermi

Il rito funebre e le innovazioni

Il Vaticano ha reso pubblico il libretto ufficiale della Messa esequiale di Papa Francesco, che si terrà sabato 26 aprile alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. La celebrazione sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, 91 anni, decano del Collegio cardinalizio, che avrà anche il compito di presiedere il Conclave. La cerimonia funebre seguirà il nuovo "Ordo Exsequiarum Romani Pintificis", approvato da Papa Francesco nel 2024, che introduce una serie di semplificazioni e modifiche rispetto alla tradizione. Come voluto dal Pontefice, niente più catafalco, né le tre bare sovrapposte (in cipresso, piombo e rovere). Il corpo è stato infatti posto in un'unica bara di legno con cassa interna in zinco. Tra le altre novità: la constatazione della morte avvenuta nella cappella privata e non nella camera da letto; la salma sarà direttamente deposta nella bara, senza passare per una prima traslazione nel Palazzo Apostolico; l’esposizione alla venerazione dei fedeli efettuata con la bara aperta nella Basilica Vaticana, ma senza elevazione su cataletto. Prevista inoltre la possibilità di una sepoltura in un luogo diverso da San Pietro. Papa Francesco ha disposto infatti una sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il rito sarà articolato in tre “stazioni”: la casa del defunto, la Basilica Vaticana e il luogo della sepoltura. Resta da definire la modalità del trasporto del feretro da San Pietro a Santa Maria Maggiore: si valuterà se optare per un corteo o per una forma più sobria, in linea con lo stile sobrio del Pontefice. La decisione sarà presa dai Maestri cerimonieri, d’intesa con la prima COngregazione dei cardinali, prevista per domani.