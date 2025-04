Papa Francesco, oltre 61 mila fedeli hanno reso omaggio al Santo Padre

Un flusso incessante di pellegrini ha attraversato la Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco . Sono 61mila i fedeli che hanno reso omaggio al Santo Padre dalle 11 di ieri mattina alle 13 di oggi. Lo ha comunicato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing coi giornalisti. Particolarmente significativo il dato notturno: ben 13mila fedeli hanno visitato la basilica tra mezzanotte e le 5,30 del mattino.

Papa Francesco, i leader a San Pietro per i funerali del Santo Padre

Secondo quanto previsto dalla Protezione Civile, sono attesi a Roma nei prossimi giorni più di 200mila persone. Cifre che attestano l'impatto profondo che Papa Francesco ha avuto sulla Chiesa e sul mondo intero, con un pontificato caratterizzato da umiltà, dialogo interreligioso e attenzione agli ultimi. Le celebrazioni funebri proseguiranno nei prossimi giorni con eventi solenni e la partecipazione di delegazioni da tutto il mondo. Tra questi, ci saranno anche Donald Trump (accompagnato dalla moglie Melania), Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, Lula. Ed ancora: il presidente argentino Javier Milei, il presidente tedesco Frank-Walter Steimeier, il principe William per conto di re Carlo III, il primo ministro inglese Keir Starmer, Giorgia Meloni, Ursula Von der Leyen, Roberta Metsola, Antonio Costa, Olaf Scholz. Prevista anche una delegazione da Taiwan, il presidente e il primo ministro del Portogallo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro. Atteso anche Andrzej Duda dalla Polonia. Attesi dal Belgio Re Filippo e la regina Matilde, il leader dell'Unione cristiano democratica (Cdu) Friedrich Merz non parteciperà invece alle esequie in accordo con Steinmeier e con il cancelliere federale attualmente in carica. Ai funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile sarà presente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. Lo si apprende da fonti del massimo organismo calcistico mondiale.