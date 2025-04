Funerali Papa Francesco in tv e streaming: dove vederli e orari

Dopo la scomparsa di Papa Francesco , avvenuta lunedì 21 aprile 2025 alle 7,35 del mattino per un ictus cerebrale seguito da coma e collasso cardiocircolatorio, le principali reti televisive italiane si stanno preparando a trasmettere in diretta le esequie del Santo Padre . Come divulgato dalla sala stampa vaticana, la cerimonia si svolgerà sabato 26 aprile alle ore 10 in Piazza San Pietro , con la partecipazione prevista di almeno 200mila fedeli e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo .

Papa Francesco, funerali in tv: dirette su Rai, Mediaset, La7 e altro

Il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che la tumulazione sarà privata, subito dopo il corteo regolarmente ripreso dalle telecamere. Sarà possibile seguire l'evento sia in tv che in streaming. Rai 1, Canale 5, La7, Tv2000 e SkyTG24 dedicheranno speciali in diretta. La Rai inizierà la trasmissione alle 8,25, Mediaset alle 8:45, Tv2000 alle 8:30, mentre Enrico Mentana con il TgLa7 andrà in onda dalle 9,40. SkyTG24 anticiperà tutti con una diretta dalle 8. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, Mediaset Infinity, SkyGo e sul canale YouTube di Vatican News. Il corteo funebre procederà a passo d’uomo da Piazza San Pietro verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Tuttavia, come comunicato dal portavoce della Santa Sede Matteo Bruni, la diretta terminerà all’arrivo in Basilica, dove la tumulazione avverrà in forma privata.